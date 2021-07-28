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Украина ввела обязательную изоляцию для прибывших из России граждан

  /   Обновлено: 28 июля 2021 14:11
Общество
Украина ввела обязательную изоляцию для прибывших из России граждан
sledcom.ru  /  Пресс-служба СК РФ

Киев, 28 июля. Украинцам, находящимся в России семь дней и более, после возвращения на родину придется в обязательном порядке изолироваться.

То же самое касается и тех, кто прибывает из Индии. Срок изоляции составляет 14 дней. Пока не сообщается, как именно украинские власти намерены контролировать, где находятся граждане, прибывшие на родину после посещения России и Индии.

Украинские власти ранее заявили о необходимости со 2 июля сдавать тесты на коронавирус после возвращения из России. Речь идет как о местных жителях, так и о гражданах РФ.

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