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Судан тожественно открыл посольство в столице Бахрейна
Весь мир
Судан тожественно открыл посольство в столице Бахрейна
twitter.com  /  @bahdiplomatic

Манама, 28 июля. Министр иностранных дел Судана Марьям аль-Махди ас-Садик вместе с коллегой Абдуллатифом бин Рашид аль-Зайани открыли посольство республики в столице Бахрейна. На торжественной церемонии также присутствовал суданский посол в королевстве Ибрагим Мухаммед аль-Хасан.

Представители Хартума подняли флаг государства над зданием, расположенным в районе Сееф. После прозвучали гимны двух стран. Главы МИД перерезали ленточку и открыли памятную доску.

Позже Ас-Садик и Аль-Хасан осмотрели все залы посольства и выставку суданских искусств, организованную специально по этому случаю. Министр поблагодарила короля Хамада ибн Иса аль-Халифа за возможность открыть диппредставительство и за вклад в сотрудничество двух государств.

«Особо хочу отметить гуманитарную помощь Манамы в декабре 2020 года после наводнения в Хартуме. Мы также благодарны за позицию официальных лиц Бахрейна по вопросу о плотине «Возрождение»», — сказала она.

Глава МИД республики поблагодарила всех присутствующих на церемонии открытия посольства и заявила, что Судан заинтересован в дальнейшем укреплении двусторонних отношений и сотрудничества.

Абдуллатиф аль-Зайани, в свою очередь, заявил, что визит Марьям ас-Садик в Манаму дал хорошую возможность странам обсудить направления двустороннего партнерства и пути его активизации в различных областях.

«Бахрейн высоко ценит тесные братские отношения с Республикой Судан и гордится широким сотрудничеством между странами. Открытие посольства еще больше укрепит связь двух народов», — уточнил он.

На церемонии инаугурации присутствовали ряд послов, аккредитованных в королевстве, а также старшие должностные лица Министерства иностранных дел и посольства Судана.

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