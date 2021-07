Судан тожественно открыл посольство в столице Бахрейна

Манама, 28 июля. Министр иностранных дел Судана Марьям аль-Махди ас-Садик вместе с коллегой Абдуллатифом бин Рашид аль-Зайани открыли посольство республики в столице Бахрейна. На торжественной церемонии также присутствовал суданский посол в королевстве Ибрагим Мухаммед аль-Хасан.

Представители Хартума подняли флаг государства над зданием, расположенным в районе Сееф. После прозвучали гимны двух стран. Главы МИД перерезали ленточку и открыли памятную доску.

Позже Ас-Садик и Аль-Хасан осмотрели все залы посольства и выставку суданских искусств, организованную специально по этому случаю. Министр поблагодарила короля Хамада ибн Иса аль-Халифа за возможность открыть диппредставительство и за вклад в сотрудничество двух государств.

HRH the Crown Prince and Prime Minister receives the Minister of Foreign Affairs of the Republic of #Sudan https://t.co/ozmFcDmz8L pic.twitter.com/bHP4Dh6cRO