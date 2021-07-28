Мать пойдет под суд за отказ госпитализировать ребенка в Ульяновской области

Ульяновск, 28 июля. СК возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в больнице. Фигурантом стала мать мальчика.

Жительницу Ульяновской области обвиняют в смерти сына по неосторожности. Следствие установило, что в июне восьмилетний ребенок поступил в районное медучреждение с жалобами на боль в животе. Врачи провели ряд анализов, но после отказа матери от госпитализации школьника отпустили домой.

Через пять дней врачи снова привезли юного пациента в больницу с теми же проблемами. Но спасти мальчика не удалось. Он умер спустя несколько недель от инфекционного заболевания. Мать до последнего не сообщала, что подросток болеет ВИЧ. Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до двух лет тюрьмы.

Тем временем многодетная мать-алкоголичка из Волгограда может лишиться родительских прав.