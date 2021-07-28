Россия обратила внимание СБ ООН на важность восстановления экономики Судана

Нью-Йорк, 28 июля. Социально-экономические проблемы Судана должны стать приоритетной задачей международных гуманитарных организаций, уверена Анна Евстигнеева, заместитель постпреда России при ООН.

Евстигнеева заявила об этом в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН. Представитель России отметила успех миротворческой операции Афросоюза и ООН в Дарфуре.

«Судан сталкивается сейчас с многочисленными вызовами. Негативно сказываются на ситуации события в соседней Ливии, рост количества беженцев из африканских государств, а также распространение COVID-19», — приводит ее слова ТАСС.

Российский дипломат подчеркнула важность взаимодействия с местными властями. По ее словам, содействие в реализации Конституционной декларации имеет чрезвычайно высокое значение для внутренней стабильности.

Судан ранее участвовал в масштабном разбирательстве, связанном с эфиопской плотиной «Возрождение». Другими участниками спора были Египет и Эфиопия.