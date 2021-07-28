Вооруженный преступник ограбил парижский ювелирный бутик более чем на 2 млрд евро

Париж, 28 июля. Злоумышленник подъехал на электросамокате к ювелирному магазину, а после, угрожая оружием, заставил сотрудников заведения отдать драгоценности на сумму более 2 млрд евро.

Преступление произошло в бутике знаменитой компании Chaumet, расположенном неподалеку от Елисейских Полей. Налетчик, личность которого пока не известна, ворвался в магазин и достал огнестрельное оружие. Получив украшения, вор скрылся с места происшествия, сообщает издание Le Figaro со ссылкой на местную полицию,

Правоохранители Франции уже начали расследование по факту произошедшего. Вместе с ними работают сотрудники прокуратуры столицы.

Похожее преступление произошло в ювелирном магазине Санкт-Петербурга, передавал сайт 360tv.ru. Мужчина в маске и кепке разбил витрины и вынес драгоценные изделия.