Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 14:31
14:30
Армия
Украина анонсировала проведение масштабных учений НАТО в конце сентября
14:29
Весь мир
Глава МИД Туниса назвал демократическим переходом происходящие в стране события
14:29
Происшествия
Пожар в Курортном районе Петербурга охватил 3 га леса
14:29
Общество
Канал RT в десятый раз претендует на премию «Эмми»
14:28
Армия
Страны ШОС получили приглашение России на маневры «Запад-2021»
14:26
Армия
В Турции опровергли планы по созданию совместной с Азербайджаном тюркской армии
14:26
Общество
Губернатор Тульской области поздравил пловца Ивана Гирева с серебром Олимпиады
14:25
Общество
Рассекречено официальное название нового фильма про Хищника
14:24
Общество
Нетрезвым людям в Самаре запретят водить электросамокаты
14:17
Шоу-бизнес
Ксения Бородина кардинально сменила стиль на фоне развода с Омаровым
Все новости

Вооруженный преступник ограбил парижский ювелирный бутик более чем на 2 млрд евро
Происшествия
Вооруженный преступник ограбил парижский ювелирный бутик более чем на 2 млрд евро
pixabay.com

Париж, 28 июля. Злоумышленник подъехал на электросамокате к ювелирному магазину, а после, угрожая оружием, заставил сотрудников заведения отдать драгоценности на сумму более 2 млрд евро.

Преступление произошло в бутике знаменитой компании Chaumet, расположенном неподалеку от Елисейских Полей. Налетчик, личность которого пока не известна, ворвался в магазин и достал огнестрельное оружие. Получив украшения, вор скрылся с места происшествия, сообщает издание Le Figaro со ссылкой на местную полицию,

Правоохранители Франции уже начали расследование по факту произошедшего. Вместе с ними работают сотрудники прокуратуры столицы.

Похожее преступление произошло в ювелирном магазине Санкт-Петербурга, передавал сайт 360tv.ru. Мужчина в маске и кепке разбил витрины и вынес драгоценные изделия.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Вооруженный преступник ограбил парижский ювелирный бутик более чем на 2 млрд евро
париж кража полиция драгоценности
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru