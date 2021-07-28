ЦБ РФ понизил курсы иностранных валют второй день подряд

Москва, 28 июля. Центральный банк Российской Федерации снова понизил официальные курсы иностранных валют.

Это происходит уже второй раз подряд. По данным регулятора, стоимость доллара США на 29 июля составляет 73,6088 рубля. Курс американской валюты потерял 0,2383 рубля за сутки.

Европейская валюта также упала в стоимости. Как говорится на сайте Банка России, на четверг курс евро составляет 86,9173 рубля. Таким образом валюта подешевела на 0,0746 рубля.

Основным фактором, влияющим на курс рубля на этой неделе, эксперты считают ужесточение политики Центробанка России. Национальная валюта получила поддержку, что увеличило привлекательность российских активов.