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Путин дал старт железнодорожному движению по второму Байкальскому тоннелю

  /   Обновлено: 28 июля 2021 13:55
Общество
Путин дал старт железнодорожному движению по второму Байкальскому тоннелю
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 28 июля. Президент России Владимир Путин запустил железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю, соединяющему Иркутскую область и Бурятию.

Глава государства дал старт движению поездов по видеосвязи. Рабочие, специалисты по эксплуатации, руководители РЖД и группы компаний «Мост» также принимали участие в онлайн-конференции.

«Разрешаю», — сказал Путин.

Новый тоннель располагается на глубине 300 метров под землей и соединяет западный портал в Иркутской области и восточный в Бурятии. Его длина достигает семи километров. Строительство тоннеля началось в 2014 году.

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