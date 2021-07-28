Путин дал старт железнодорожному движению по второму Байкальскому тоннелю

Москва, 28 июля. Президент России Владимир Путин запустил железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю, соединяющему Иркутскую область и Бурятию.

Глава государства дал старт движению поездов по видеосвязи. Рабочие, специалисты по эксплуатации, руководители РЖД и группы компаний «Мост» также принимали участие в онлайн-конференции.

«Разрешаю», — сказал Путин.

Новый тоннель располагается на глубине 300 метров под землей и соединяет западный портал в Иркутской области и восточный в Бурятии. Его длина достигает семи километров. Строительство тоннеля началось в 2014 году.