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Комик Селеста Барбер высмеяла снимок Гвинет Пэлтроу топлес
Шоу-бизнес
Комик Селеста Барбер высмеяла снимок Гвинет Пэлтроу топлес
Global Look Press  /  ImagePressAgency/face to face

Лос-Анджелес, 28 июля. Известный австралийский комик Селеста Барбер сделал пародию на снимок актрисы Гвинет Пэлтроу, где она позирует топлес. Голливудская звезда осталась в восторге от пародии.

Селеста Барбер прославилась в соцсетях своими оригинальными пародиями на снимки мировых звезд. Очередной «жертвой» комика стала звезда фильмов «Железный человек» Гвинет Пэлтроу. Актриса несколько лет назад снялась в фотосессии для модного глянцевого журнала. В кадре Пэлтроу позирует топлес, а большая часть ее тела обмазана белой глиной. Селеста Барбер решила, что снимок чересчур наполнен сексом, поэтому немного снизила градус пикантности.

Вместо глины австралийский комик использовала то, что легче была найти — грязь на заднем дворе. Позировать топлес Барбер не захотела, поэтому надела купальник. Она извалялась в грязи и в точности повторила оригинальную позу Гвинет Пэлтроу. Особенного внимания заслуживает выражение лица комика, на котором красуются усы из грязи.

Пост Селесты Барбер с пародийным снимком мигом стал вирусным, а само фото распространилось по Сети. Публикацию комика оценили больше 600 тысяч человек. В комментариях отметилась и сама Гвинет Пэлтроу. Актриса похоже осталась в восторге от снимка Барбер. Звезда в комментариях оставила несколько смеющихся смайлов.

В российском шоу-бизнесе с удовольствием высмеивает звезд резидент Comedy Club Гарик Харламов. Недавно он переключил свое внимание с ведущей шоу «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой на рэпера Моргенштерна и историка моды Александра Васильева.

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Все новости / Шоу-бизнес / Комик Селеста Барбер высмеяла снимок Гвинет Пэлтроу топлес
фото комик гвинет пэлтроу Селеста Барбер
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