К 2030 году Саудовская Аравия будет экономить на электричестве до 6,6 млрд долларов в год

Эр-Рияд, 28 июля. Национальная энергетическая компания Саудовской Аравии Tarshid заявила, что к 2030 году планирует сократить электропотребление в королевстве на 6,6 млрд долларов.

«Мы действуем в рамках Саудовской программы энергоэффективности и планируем только в частном секторе добиться экономии на уровне 8 тераватт, что приблизительно равняется 2,5 млрд саудовских реалов (около 660 млн долларов) в год», – сказал генеральный директор Tarshid Валид Альгрери.

Компания была создана Фондом государственных инвестиций Саудовской Аравии совместно с Министерством энергетики страны и предназначалась для координации усилий передовых специалистов ради рационализации расхода электроэнергии.

Energy Reduction by 2030 in Saudi Arabia worth $6.6 Billion https://t.co/v7PrFmslwL — SolarQuarter (@SolarQuarter) July 28, 2021

Tarshid занимается модернизацией электросетей зданий, уличного освещения и способствует развитию технологий по использованию возобновляемых источников энергии, включая солнечную.

Эта государственная программа является в своем роде уникальной, так как объединяет усилия множества заинтересованных в сотрудничестве компаний, организаций и представителей частного сектора, работающих как единый механизм.

«Большинство аналогичных проектов являются разрозненными и децентрализованными и не дают обнадеживающих результатов», — заявил Альгрери.

#Tarshid is the National Energy Services Company, recently established by the Public Investment Fund to catalyze the development of a more energy efficient Saudi Arabia. Check it out: https://t.co/KmxrAQZDCV pic.twitter.com/d2gYq1fvm7 — Feras M. Alsaid (@AlsaidFeras) September 20, 2018

В настоящее время Саудовская Аравия является одним из крупнейших потребителей нефти и газа для производства электроэнергии внутри страны. Таким образом, по оценкам ряда экспертов из Chatham House и Citigroup, при сохранении темпов расходования углеводородов к середине текущего века королевство, лидирующее в мировом экспорте нефти, может превратиться в ее импортера.

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Поэтому в рамках стратегии Vision 2030 одной из основных ее программ руководство страны назвало развитие и массовое внедрение технологий по использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ). При этом планируется создание полного цикла производства всех необходимых компонентов внутри страны, для чего национальные фонды инвестируют значительные средства в промышленные предприятия по производству компонентов для солнечных и ветровых электростанций, а также в объекты возобновляемой энергетики.

Программа предусматривает строительство таких станций, которые к 2023 году смогут поставлять более 9,4 ГВт энергии.

Глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих предположил, что в будущем королевство станет «крупным экспортером возобновляемой энергии».

В 2018 году власти страны объявили тендер на постройку в районе Эль-Джауф крупнейшей на Ближнем Востоке ветровой электростанции, мощность которой должна составить около 400 мегаватт. Согласно расчетам, она сможет обеспечить 70 тысяч домов и сократить углеродные выбросы в атмосферу почти на 900 тысяч тонн. По итогам конкурса реализацией проекта занялись две компании, специализирующиеся на производстве возобновляемой энергии — французская EDF Renewables и эмиратская Masdar.

Всего в ближайшие 10 лет Эр-Рияд намерен построить не менее 30 подобных станций. При этом официальные лица государства признали, что углеводороды по-прежнему будет играть значимую роль в энергетической отрасли страны еще долгое время. Однако при этом они рассматривают возможность увеличения доли использования природного газа вместо нефти, экономия которой сократит выбросы в атмосферу и позволит увеличить ее экспорт приблизительно на 600 000 баррелей ежедневно.