Семилетний сын Стаса Пьехи ходит к психологам после нападения Безбородовой

Санкт-Петербург, 28 июля. Сын певца Стаса Пьехи Петр, подвергшийся нападению жены футбольного судьи Ирины Безбородовой, посещает психологов, рассказала ФАН мать мальчика, модель Наталья Горчакова.

Инцидент с супругой арбитра произошел в поселке Рощино Ленинградской области, где экс-супруга Пьехи отдыхала с сыном и матерью. Семилетний мальчик проткнул бассейн Безбородовой, из-за чего женщина сильно толкнула ребенка, а также набросилась на его бабушку. Сын певца получил травмы, в связи с чем его госпитализировали.

Как сообщил адвокат Сергей Жорин, Безбородова захотела привлечь мальчика к уголовной ответственности за порчу бассейна и отнесла заявление в полицию. ФАН обратился к Горчаковой с просьбой прокомментировать эту информацию, но она отказалась.

«Даже комментировать не хочу. Занимаюсь сыном, у него психологическая травма. Работаем с психологами и психотерапевтами», — сообщила бывшая жена Пьехи.

Сына певца выписали из больницы 23 июля, однако он продолжает лечение. Стас Пьеха заверил, что не пойдет на телевидение с историей о нападении на мальчика, поскольку не хочет обесценивать эту ситуацию.