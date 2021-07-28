Памятную медаль к 80-летию обороны Тулы в годы войны вручают ветеранам

Тула, 28 июля. Участников героической обороны Тулы в годы Великой Отечественной войны начали чествовать в регионе. Накануне 80-летия событий по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина учреждена специальная медаль.

Оборонительные действия осенью и зимой 1941-го года не позволили врагу пройти на Москву. Мужество и бесстрашие жителей стали основанием для присвоения Туле звания города-героя. В их честь учреждена памятная медаль. Награду ветеранам вручают в ходе торжественных мероприятий или на дому при помощи общественников.

«Медалью награждаются инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, их вдовы, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, постоянно проживающие на территории тульского региона», — говорят в Общественной палате Тульской области.

Памятную медаль получат более 12 тысяч туляков. Реакция ветеранов на награду самая теплая и искренняя.

«Они с большой радостью встречали эту награду. Всем очень дорого наше внимание. Каждому из них более 90 лет», — рассказал ФАН член Общественной палаты Тульской области Вадим Баранов.

Юбилей обороны Тулы будет отмечаться в ноябре-декабре 2021-го года. Активная подготовка к памятным мероприятиям уже ведется в регионе.

Ранее ФАН сообщал об обустройстве Сквера обороны Тулы. Его внешний вид выбирают сами жители города.