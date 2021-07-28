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Газопровод «Северный поток — 2» построили на 99%
Политика
Газопровод «Северный поток — 2» построили на 99%
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 июля. Российский трубопровод «Северный поток — 2» на данный момент готов на 99%.

О прогрессе в строительстве проекта рассказал оператор Nord Stream 2 AG. Трубоукладочное судно «Академик Черский» полностью завершило свою часть работы, как стало известно из заявления компании.

«К настоящему времени газопровод завершен на 99%. Трубоукладочная баржа «Фортуна» продолжает работу на заключительном участке проекта», — цитирует оператора РИА Новости.

Проект будет достроен уже в следующем месяце. Пустить по трубам голубое топливо будет возможно в текущем году. Об этом рассказал глава австрийской компании OMV Райнер Зеле.

В объединении также выразили поддержку соглашению Вашингтона и Берлина по «Северному потоку — 2». Договоренность главы США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель способствует завершению строительства, уверены в OMV.

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