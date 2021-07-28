Мадина Таймазова стала бронзовым призером по дзюдо на Олимпиаде в Токио

Токио, 28 июля. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль на летних Олимпийских играх в Токио. Спортсменка смогла одолеть хорватку Барбару Матич.

Таймазова стала первым представителем сборной России, кому удалось выиграть медаль по дзюдо на 32-х летних Олимпийских играх в Японии. Спортсменка была близка к выходу в финал, однако Чизуру Араи из Японии повезло чуть больше. Мадина Таймазова завоевала 20-ю олимпийскую медаль для сборной России в Токио.

Ранее женская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал Олимпиады в Токио. Соперником нашей команды по финалу станут Соединенные Штаты Америки.