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Мадина Таймазова стала бронзовым призером по дзюдо на Олимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 28 июля 2021 14:08
Спорт
Мадина Таймазова стала бронзовым призером по дзюдо на Олимпиаде в Токио
ТАСС  /  AP Photo/Vincent Thian

Токио, 28 июля. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль на летних Олимпийских играх в Токио. Спортсменка смогла одолеть хорватку Барбару Матич.

Таймазова стала первым представителем сборной России, кому удалось выиграть медаль по дзюдо на 32-х летних Олимпийских играх в Японии. Спортсменка была близка к выходу в финал, однако Чизуру Араи из Японии повезло чуть больше. Мадина Таймазова завоевала 20-ю олимпийскую медаль для сборной России в Токио.

Ранее женская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал Олимпиады в Токио. Соперником нашей команды по финалу станут Соединенные Штаты Америки.

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олимпиада бронза дзюдо таймазова
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