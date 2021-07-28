Трое мальчиков получат награды за спасение тонущего ребенка в Башкирии

Уфа, 28 июля. Трое российских школьников спасли тонущего ребенка. Региональное МЧС подало ходатайство о награждении юных героев.

Трагедия едва не произошла в башкирском городе Межгорье на реке Малый Инзер. Трое 12-летних друзей купались в водоеме и услышали крики ребенка, который начал уходить под воду. Недолго думая ребята бросились на помощь мальчику.

Один из подростков нырнул и стал выталкивать тонущего из глубины, сбросив водоросли с ноги. Второй мальчик схватил потерпевшего за волосы, а третий — за руку. Как раз вовремя подоспели взрослые и помогли завершить спасательную операцию. Ребят представят к награде за мужество, смелость и героизм.

Похожая история произошла ранее в Усть-Куте. Моряки спасли трех тонущих в реке школьниц.