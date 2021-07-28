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В Южной Корее опровергли сообщения о подготовке саммита с КНДР

  /   Обновлено: 28 июля 2021 13:24
Политика
В Южной Корее опровергли сообщения о подготовке саммита с КНДР
pixabay.com

Сеул, 28 июля. Власти Южной Кореи не проводят переговоры с КНДР по поводу организации саммита двух государств, сообщила представитель южнокорейской администрации президента Пак Кен Ми.

В СМИ появились сообщения о том, что Сеул и Пхеньян обсуждают вопрос проведения саммита. Пак Кен Ми опровергла такие заявления и уточнила, что переговоры на эту тему не ведутся.

Ранее сообщалось, что КНДР призвала Южную Корею и США отказаться от совместных военных учений. По мнению Пхеньяна, это может привести к усилению напряженности на Корейском полуострове.

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кндр южная корея саммит
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