Айза Долматова попросила президента Индонезии освободить ее бывшего мужа из тюрьмы

Москва, 28 июля. Блогер и рэп-исполнительница Айза Долматова обратилась к президенту Индонезии Джоко Видодо с просьбой освободить из тюрьмы ее бывшего мужа, серфера Дмитрия Анохина.

Экс-супруга Долматовой и его подругу Елену Мух задержали 2 марта по подозрению в подделке результатов ПЦР-теста на коронавирус. Поскольку индонезийские законы довольно строги, после нескольких судов Анохин получил тюремный срок на восемь месяцев.

В связи с этим блогер записала видеообращение к Видодо и опубликовала ролик на YouTube. Она привлекла к съемкам двоих сыновей. Анохин является отцом младшего мальчика, которого зовут Элвис. По словам рэп-исполнительницы, ее бывший муж стал жертвой мошенников.

«Мы со всей любовью, со всем уважением просим у президента индонезии Джоко Видодо помилования, чтобы Дмитрия Анохина и Елену Мух выпустили на свободу, потому что детям нужен отец», — сказала Долматова.

Блогер также отметила, что у серфера есть пожилые родители. Как подчеркнула рэп-исполнительница, кроме сына им никто не может помочь финансово.

До свадьбы с Анохиным Долматова была замужем за рэпером Гуфом. Блогер признавалась, что изменяла первому супругу. По словам знаменитости, она перестала хранить верность Гуфу, когда они уже были на грани развода.