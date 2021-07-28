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Айза Долматова попросила президента Индонезии освободить ее бывшего мужа из тюрьмы
Шоу-бизнес
Айза Долматова попросила президента Индонезии освободить ее бывшего мужа из тюрьмы
instagram.com  /  @aizalovesam

Москва, 28 июля. Блогер и рэп-исполнительница Айза Долматова обратилась к президенту Индонезии Джоко Видодо с просьбой освободить из тюрьмы ее бывшего мужа, серфера Дмитрия Анохина.

Экс-супруга Долматовой и его подругу Елену Мух задержали 2 марта по подозрению в подделке результатов ПЦР-теста на коронавирус. Поскольку индонезийские законы довольно строги, после нескольких судов Анохин получил тюремный срок на восемь месяцев.

В связи с этим блогер записала видеообращение к Видодо и опубликовала ролик на YouTube. Она привлекла к съемкам двоих сыновей. Анохин является отцом младшего мальчика, которого зовут Элвис. По словам рэп-исполнительницы, ее бывший муж стал жертвой мошенников.

«Мы со всей любовью, со всем уважением просим у президента индонезии Джоко Видодо помилования, чтобы Дмитрия Анохина и Елену Мух выпустили на свободу, потому что детям нужен отец», — сказала Долматова.

Блогер также отметила, что у серфера есть пожилые родители. Как подчеркнула рэп-исполнительница, кроме сына им никто не может помочь финансово.

До свадьбы с Анохиным Долматова была замужем за рэпером Гуфом. Блогер признавалась, что изменяла первому супругу. По словам знаменитости, она перестала хранить верность Гуфу, когда они уже были на грани развода.

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анохин айза долматова
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