«Вот так я и умру»: полицейские дали показания по делу о захвате Капитолия 6 января

Вашингтон, 28 июля. Полицейские, охранявшие Капитолий во время захвата, дали показания на первом заседании комитета по расследованию обстоятельств беспорядков 6 января. Об этом сообщило издание USA Today.

⚡️ “'This is how I'm going to die': At Jan. 6 hearing, officers tell of harrowing attacks” by @USATODAY https://t.co/3kRWCLaO9a — Brianna Penny (@TheBriannaPenny) July 28, 2021

Сержант полиции Капитолия Аквилино Гонелл рассказал, что события 6 января были более «ужасные, чем служба в Ираке». Он сравнил происходящее со «средневековым сражением».

«Ничто из моего опыта в армии или в качестве сотрудника правоохранительных органов не подготовило меня к тому, с чем мы столкнулись 6 января. Я не узнал своих сограждан. Один бунтовщик кричал, что я, ветеран армии и офицер полиции, должен быть казнен. Когда они начали избивать меня, я думал, что умру», — рассказал полицейский.

По его словам, даже спустя шесть месяцев он продолжает восстанавливаться после произошедшего, в том числе и психологически.

Били электрошокером

Офицер Майкл Фанон был избит до потери сознания и перенес сердечный приступ. По воспоминаниям полицейского, бунтовщики окружили его, сорвали рацию и значки, затем стали избивать руками и другими предметами. В какой-то момент один из протестующих предложил убить полицейского его же оружием.

«Меня снова и снова били электрошокером. Я уверен, что кричал, но не думаю, что слышал даже свой собственный голос. Я думал, что видел все это много раз. Тем не менее то, что я видел и испытал 6 января, не было похоже ни на что, что я когда-либо испытывал или мог себе представить в своей стране», — поделился правоохранитель.

Global Look Press / © Chip Somodevilla - Pool Via Cnp

Умрешь на коленях

Полицейского округа Колумбия Дэниеля Ходжеса бунтовщики ударили по голове и груди и распылили неизвестное химическое вещество. Один из протестующих сказал ему, что он «умрет на коленях». Правоохранитель также отметил экипировку некоторых нападавших и сказал, что они «были готовы к гораздо большему, чем просто слушать выступления политиков в парке».

«Террористы разбивали ограждения, велосипедные стойки и отдельные части, предположительно, чтобы использовать их в качестве оружия», — рассказал он.

Штурм Капитолия

Сторонники экс-президента Дональда Трампа, недовольные победой Джо Байдена, 6 января устроили штурм Капитолия. Несколько сотен человек прорвали полицейское ограждение и попали внутрь здания, остановив работу конгресса на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались по причинам, не связанным с насилием. В апреле этого года по делу о беспорядках в Капитолии обвинения предъявили более 430 бунтовщикам.