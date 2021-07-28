Путин одобрил учреждение Дня российско-словенской дружбы

Москва, 28 июля. Президент России Владимир Путин провел разговор с коллегой из Словении Борутом Пахором. По итогам обсуждений лидеры договорились учредить праздник в честь дружбы между народами.

День российско-словенской дружбы будет отмечаться каждый год в последнюю субботу июля. Торжественные мероприятия по этому случаю будут проходить в привязке к памятным событиям у Русской часовни на перевале Вршич в республике, о чем говорится в заявлении на сайте Кремля.

Ранее глава государства принял участие в международном экономическом саммите «Россия — исламский мир». Во время приветственной речи Путин отметил, что власти на протяжении всей истории поддерживали хорошие отношения с мусульманскими странами.