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Путин одобрил учреждение Дня российско-словенской дружбы

  /   Обновлено: 28 июля 2021 13:28
Политика
Путин одобрил учреждение Дня российско-словенской дружбы
kremlin.ru

Москва, 28 июля. Президент России Владимир Путин провел разговор с коллегой из Словении Борутом Пахором. По итогам обсуждений лидеры договорились учредить праздник в честь дружбы между народами.

День российско-словенской дружбы будет отмечаться каждый год в последнюю субботу июля. Торжественные мероприятия по этому случаю будут проходить в привязке к памятным событиям у Русской часовни на перевале Вршич в республике, о чем говорится в заявлении на сайте Кремля.

Ранее глава государства принял участие в международном экономическом саммите «Россия — исламский мир». Во время приветственной речи Путин отметил, что власти на протяжении всей истории поддерживали хорошие отношения с мусульманскими странами.

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