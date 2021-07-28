Шойгу указал на оборонительный характер учений «Запад-2021»

Душанбе, 28 июля. Учения «Запад-2021» являются исключительно оборонительными, сообщил глава Минобороны (МО) России Сергей Шойгу.

РФ и Белоруссия готовятся провести осенью стратегические военные маневры «Запад-2021». Однако они несут оборонительный характер, заявил Шойгу во время совещания глав военных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Для участия в них были приглашены войска всех государств ШОС.

Тренировки не направлены против какой-либо страны или союза, подчеркнул он. Россия выступает категорически против возрождения блоковой идеологии и противостояния Запада с Востоком. Военное взаимодействие должно быть сбалансированным, добавил глава МО РФ.

Шойгу во время выступления в Душанбе также подчеркнул стремление Вашингтона навязать странам Юго-Восточной Азии создание военно-политических объединений по аналогии с НАТО.