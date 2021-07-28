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Железный занавес: Захарова указала на отказ Канады сотрудничать с Китаем

  /   Обновлено: 28 июля 2021 13:12
Политика
Железный занавес: Захарова указала на отказ Канады сотрудничать с Китаем
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 28 июля. Канада опускает железный занавес и отказывается сотрудничать с Китаем, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что канадские политики пролоббировали внедрение новых инструкций распределения и получения научных грантов. Теперь канадские ученые не получат поддержки от государства, если будут проводить научную деятельность вместе с коллегами из других стран вопреки позиции местных спецслужб.

«Если официальные власти еще находят некие завуалированные формулировки, то СМИ прямо заявляют — новелла направлена против Китая», — написала Захарова в Telegram-канале.

Мария Захарова ранее напомнила британскому правительству о погромах, которые учинили английские фанаты после финального матча на Евро-2020. По ее словам, британцам безопаснее отдыхать в других странах, чем у себя дома.

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