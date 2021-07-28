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Ученые доказали способность собак распознавать вранье человека

  /   Обновлено: 28 июля 2021 13:01
Общество
Ученые доказали способность собак распознавать вранье человека
pixabay.com  /  rachnelson

Вена, 28 июля. Собаки распознают ложь успешнее шимпанзе и пятилетних детей, выяснили исследователи Венского университета.

Авторы исследования обучили 260 собак находить спрятанное лакомство в одной из двух мисок. Животных приучили делать свой выбор по совету незнакомого человека, который всегда указывал на правильную тарелку с едой.

Затем ученые добавили в ход эксперимента третьего участника, который на глазах четвероногого друга переносит пищу из одной миски в другую. Затем другой человек указывает псу на заведомо пустую миску. Оказалось, что собаки способны распознать эту ложь и выбирать ту тарелку, где точно находится лакомство. По словам авторов исследования, дети в возрасте до пяти лет, шимпанзе и макаки в ходе таких экспериментов оказались намного более доверчивыми, чем собаки.

Четвероногие друзья с самого рождения обладают способностью коммуникации с людьми, выяснили сотрудники Университета Дьюка в США. Собаки являются прямыми потомками волков, однако их дикие предки в ходе исследования проявили гораздо более низкий уровень послушания человеку.

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