Ученые доказали способность собак распознавать вранье человека

Вена, 28 июля. Собаки распознают ложь успешнее шимпанзе и пятилетних детей, выяснили исследователи Венского университета.

Авторы исследования обучили 260 собак находить спрятанное лакомство в одной из двух мисок. Животных приучили делать свой выбор по совету незнакомого человека, который всегда указывал на правильную тарелку с едой.

Затем ученые добавили в ход эксперимента третьего участника, который на глазах четвероногого друга переносит пищу из одной миски в другую. Затем другой человек указывает псу на заведомо пустую миску. Оказалось, что собаки способны распознать эту ложь и выбирать ту тарелку, где точно находится лакомство. По словам авторов исследования, дети в возрасте до пяти лет, шимпанзе и макаки в ходе таких экспериментов оказались намного более доверчивыми, чем собаки.

Четвероногие друзья с самого рождения обладают способностью коммуникации с людьми, выяснили сотрудники Университета Дьюка в США. Собаки являются прямыми потомками волков, однако их дикие предки в ходе исследования проявили гораздо более низкий уровень послушания человеку.