Американец восхитился умением русских консервировать овощи и ягоды

Москва, 28 июля. Американский блогер Джейкоб восхитился умением русских делать домашние заготовки, когда узнал, сколько времени тратится на консервацию простой ягоды.

За время пребывания в России Джейкоб перепробовал большое количество разных домашних заготовок, но ему ни разу не довелось поучаствовать в процессе приготовления консервов. В этом году благодаря своей русской подруге американец впервые поучаствовал в консервировании ягоды.

На даче у родителей девушки американец и его подруга собрали ведро смородины и привезли на городскую квартиру. Возлюбленная Джейкоба заявила, что из ягоды нужно сварить компот на зиму, иначе она пропадет. Американец с недоумением уточнил — разве она не планировала съесть все ягоды? Девушка рассмеялась и пригласила американца принять участие в процессе заготовки.

«Конечно, стало любопытно, к тому же хотелось хотя бы немного помочь, поэтому мы отправились на кухню», — пишет Джейкоб на своем дзен-канале «Американец о России».

Процесс начался с мытья ягод и избавления от листочков и веточек. Молодой человек узнал, что любой посторонний предмет может испортить всю заготовку, поэтому смородину тщательно перебрали и помыли.

Очищенную ягоду распределили по заранее приготовленным банкам, залили горячей кипяченой водой. Американец наивно подумал, что на этом процесс консервирования закончен, поэтому очень удивился, когда подруга снова позвала его на кухню — продолжить заготовку компота со словам, что процесс еще в самом начале.

«И правда, далее нам предстояло еще сварить сироп, затем закрыть банки, после чего их нужно было спрятать в куртку в темное прохладное место», — пишет блогер.

Итого, за несколько часов возни было заготовлено всего четыре банки компота, что несказанно огорчило американца. Ведь было потрачено много времени, помимо заготовки — сбор на огороде, доставка ягод домой.

Джейкоб искренне восхитился русскими и их умением консервировать на зиму все подряд — ягоды, овощи и фрукты. Он припомнил погреба, где он видел большое множество банок с домашними заготовками.

«Даже представить не могу, что нужно день потратить на несколько банок, а русские женщины стараются не только сделать продукт, но и украсить его», — отметил блогер.

В комментариях под статьей российские читатели активно дискутировали на тему домашних заготовок и делились своим опытом. Ягодники рассекречивали свои тайные места для сбора морошки.

Джейкоб за годы в России перепробовал множество занятий, не свойственных американцу. Недавно он ходил в русский поход за грибами, который значительно отличался от того, что происходит в США. Он признал, что русский способ собирать грибы гораздо веселее и азартнее.