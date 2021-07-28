Шойгу сравнил действия США в Афганистане с побегом плохого дрессировщика из цирка

Душанбе, 28 июля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел двусторонние переговоры с китайским коллегой Вэй Фэнхэ в Душанбе в среду, 28 июля, и дал красноречивую оценку ситуации в Афганистане.

По словам военно-дипломатического источника «Интерфакса» в минобороны Китая, Шойгу сравнил отвод американских войск из страны с побегом дрессировщика.

«Действия США на фоне текущего обострения обстановки в Афганистане, к сожалению, напоминают поведение плохого дрессировщика из заезжего цирка», — заявил на переговорах Шойгу.

В российском военном ведомстве ситуацию с выводом американских войск видят так: как только они столкнулись с «неподчинением подопечных», то бежали из страны. Публика тем временем наблюдает, как оставшиеся в клетке «участники циркового представления» остались драться за куски мяса. Шойгу тем не менее выразил надежду, что стороны конфликта в Афганистане смогут найти компромиссное решение, которое позволит стабилизировать ситуацию в республике. Однако Россия, со своей стороны, будет готова к любому развитию ситуации в регионе.

Ранее Шойгу констатировал, что миссия НАТО и США в Афганистане увенчалась провалом — договоренности между американскими властями и афганскими боевиками не выполняются.