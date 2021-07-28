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Продолжение «Секса в большом городе» не ограничится одним сезоном

  /   Обновлено: 28 июля 2021 12:58
Общество
Продолжение «Секса в большом городе» не ограничится одним сезоном
Кадр из сериала «Секс в большом городе»

Лос-Анджелес, 28 июля. Компания HBO рассчитывает, что продолжение культового сериала «Секс в большом городе» не ограничится одним сезоном. О планах HBO рассказал старший продюсер шоу.

Премьера сиквела «Секса в большом городе», который получил название And Just Like That, запланирована на конец 2021 года. Поклонники думали, что продолжение получит только один сезон, состоящий из 10 эпизодов. Однако продюсер проекта в беседе с изданием Daily Mail заявил, что HBO хочет сделать из сиквела многосезонное шоу. Скорее всего, решение студия будет принимать после релиза первого сезона And Just Like That. Возможно, перезапуску не удастся повторить успех оригинального шоу.

Продюсеры надеются, что в проект все же вернется исполнительница роли Саманты Джонс — актриса Ким Кэтролл. Однако звезда была очень категорична, отказываясь от съемок, поэтому поклонники могут не рассчитывать на ее появление в сиквеле. В первом сезоне к своим ролям вернутся Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон. Кроме того, в продолжении появятся новые героини. Предполагается, что эти персонажи порадуют феминисток и активистов движения Black Lives Matter.

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