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Замдиректора организации по аренде кранов в Краснодаре ответит в суде за халатность

  /   Обновлено: 28 июля 2021 13:07
Происшествия
Замдиректора организации по аренде кранов в Краснодаре ответит в суде за халатность
pixabay.com  /  Arek Socha

Краснодар, 28 июля. Заместитель директора городской организации по аренде кранов должен будет ответить в суде за допущенную в работе халатность, которая привела к смерти женщины.

Следствие выяснило, что в январе 2021 года во время строительных работ по 1-му Лиговскому проезду использовался башенный кран. Фигурант дела был ответственен за контроль эксплуатации подъемных сооружений. Как выяснилось, он нарушил требование и допустил к работе на объекте с использованием крана 54-летнюю женщину-машиниста. Также мужчина не проследил за тем, чтобы было установлено необходимое ограждение по периметру зоны монтажной площадки крана, сообщает СК РФ.

Во время выполнения задания произошло разрушение одной из секций мачты башни. Кран вместе с машинистом и грузом рухнул на 68-летнего директора фирмы-субподрядчика, который находился на строительной площадке. Женщина от полученных травм скончалась на месте.

Обвиняемый признал вину в полном объеме, сообщили СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, бывший чиновник в Новосибирске попал под суд за многомиллионный ущерб государству.

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краснодар уголовное дело халатность
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