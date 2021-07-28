Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 14:29
14:28
Армия
Страны ШОС получили приглашение России на маневры «Запад-2021»
14:26
Армия
В Турции опровергли планы по созданию совместной с Азербайджаном тюркской армии
14:26
Общество
Губернатор Тульской области поздравил пловца Ивана Гирева с серебром Олимпиады
14:25
Общество
Рассекречено официальное название нового фильма про Хищника
14:24
Общество
Нетрезвым людям в Самаре запретят водить электросамокаты
14:17
Шоу-бизнес
Ксения Бородина кардинально сменила стиль на фоне развода с Омаровым
14:13
Украина
«Под матрас»: украинцы массово обналичивают свои банковские сбережения 
14:13
Общество
Несовершеннолетняя дочь влюбилась в мужчину: мнение психолога
14:12
Происшествия
Мигрантов будут выдворять из РФ за участие в массовых драках
14:11
Общество
Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с «Брянскими новостями»
Все новости

Беглецы из колонии в Шамхале получили новые сроки

  /   Обновлено: 28 июля 2021 12:53
Происшествия
Беглецы из колонии в Шамхале получили новые сроки
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Махачкала, 28 июля. Кировский суд Махачкалы назначил новое наказание шести фигурантам, которые в сентябре 2020 года сбежали из ИК-2 в поселке Шамхал.

Суд назначил беглецам от года до двух лет лишения свободы. Эти сроки будут прибавлены к тем, которые преступники отбывали на момент побега из тюрьмы.

Отсутствие беглецов обнаружили при обходе ИК-2 в поселке Шамхал в Махачкале в ночь на 23 сентября 2020 года. Сотрудники нашли подкоп под стеной. При пересчете заключенных шестерых из них не обнаружили. Один отбывал 15-летний срок за убийство, двое были приговорены к 12 годам лишения свободы за наркотики, еще трое должны были провести за решеткой по восемь лет. После побега было возбуждено уголовное дело о халатности.

В конце сентября всех шестерых задержали в Калмыкии. На их след вышли после того, как злоумышленники напали на женщину в поселке Улан-хол и отобрали у нее продукты. Также на воле у них были пособники, которые закупали для них инструменты для прокладки тоннеля под стеной. Двое сообщников получили полтора года условно, третий отправлен на тот же срок в колонию.

В поселке Улькан Иркутской области двое заключенных совершили побег из колонии-поселения, сообщили в региональном ГУ ФСИН.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Беглецы из колонии в Шамхале получили новые сроки
дагестан беглецы ик-2
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru