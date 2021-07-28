Беглецы из колонии в Шамхале получили новые сроки

Махачкала, 28 июля. Кировский суд Махачкалы назначил новое наказание шести фигурантам, которые в сентябре 2020 года сбежали из ИК-2 в поселке Шамхал.

Суд назначил беглецам от года до двух лет лишения свободы. Эти сроки будут прибавлены к тем, которые преступники отбывали на момент побега из тюрьмы.

Отсутствие беглецов обнаружили при обходе ИК-2 в поселке Шамхал в Махачкале в ночь на 23 сентября 2020 года. Сотрудники нашли подкоп под стеной. При пересчете заключенных шестерых из них не обнаружили. Один отбывал 15-летний срок за убийство, двое были приговорены к 12 годам лишения свободы за наркотики, еще трое должны были провести за решеткой по восемь лет. После побега было возбуждено уголовное дело о халатности.

В конце сентября всех шестерых задержали в Калмыкии. На их след вышли после того, как злоумышленники напали на женщину в поселке Улан-хол и отобрали у нее продукты. Также на воле у них были пособники, которые закупали для них инструменты для прокладки тоннеля под стеной. Двое сообщников получили полтора года условно, третий отправлен на тот же срок в колонию.

В поселке Улькан Иркутской области двое заключенных совершили побег из колонии-поселения, сообщили в региональном ГУ ФСИН.