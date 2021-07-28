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Пусть Байден завидует: Бредихин назвал слова президента США об экономике России ложью
Экономика
Пусть Байден завидует: Бредихин назвал слова президента США об экономике России ложью
Федеральное агентство новостей  / 

Ядерное оружие у России лучше, чем у США. Пусть Джо Байден завидует. Об этом в беседе с ФАН заявил политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Накануне американский лидер Джозеф Байден во время его обращения к разведывательному сообществу США назвал «настоящую проблему» президента РФ Владимира Путина. По словам Байдена, сложности России в том, что ее экономика якобы ограничена нефтью и ядерным оружием. По его мнению, Путин находится из-за этого действительно в «трудном положении».

Политолог Антон Бредихин назвал заявление американского лидера ложью. Эксперт отметил, что экспорт нефти и продуктов из нефти постепенно сокращается, в том числе и из-за санкций. Бредихин подчеркнул, что сейчас в нашей стране наблюдается ситуация, когда доля других отраслей экономики РФ расширяется.

«У нас развиваются промышленность, сфера услуг. Россия в ближайшие пять лет, сохраняя текущие темпы по сокращению доли экспорта нефти, в дальнейшем сможет вообще не включать данную статью в формат российского бюджета», — сказал он.

Пусть Байден завидует: Бредихин назвал слова Байдена об экономики России ложью
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Бредихин отметил, что за выпадами президента США скрывается обычная зависть.

«Байден говорит о ядерном оружии — пусть завидует, потому что оно у России лучше, чем у США. Здесь, кроме зависти, кроме какой-то своей боли, ничего у Байдена нет. Оперировать тем, что ядерное оружие — это фактор экономического развития страны, неправильно. Наоборот, существует множество примеров стран, которые не обладают ядерным оружием, но при этом имеют успешную экономику. С Байденом категорически не соглашусь и подчеркну, что все его заявления лживы», — заключил он.

Пусть Байден завидует: Бредихин назвал слова Байдена об экономики России ложью
kremlin.ru  / Администрация президента России

Ранее Белый дом в очередной раз обвинил Россию во вмешательстве в выборы. Президент США Джо Байден уверен, что РФ якобы предпринимает попытку повлиять на промежуточные выборы 2022 года. Кроме того, американский президент также заявил о необходимости США сотрудничать с Россией и Китаем. Лидер Штатов отметил, что партнерство трех стран необходимо для противодействия проблемам, которые несут угрозу для населения всей планеты.

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Все новости / Экономика / Пусть Байден завидует: Бредихин назвал слова президента США об экономике России ложью
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