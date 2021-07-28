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Марина Федункив раскрыла дату и условия свадьбы с итальянским бизнесменом
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Общество
Марина Федункив раскрыла дату и условия свадьбы с итальянским бизнесменом
Пресс-служба телеканала «Пятница!»  / 

Известная российская комедийная актриса кино и телевидения Марина Федункив заявила, что она и итальянец Стефано Маджи сыграют свадьбу в день ее юбилея, стало известно ФАН.

Регистрация брака ведущей телеканала «Суббота!» и бизнесмена с Апеннин прошла в тихой и скромной обстановке в одном из московских Многофункциональных центров еще несколько месяцев назад. А теперь молодожены, как и полагается, планируют провести пышное торжество. Оно состоится 27 августа, когда Федункив справит 50-летие. И эта свадьба будет показана на телеканале «Пятница!».

«Обещаю: в августе отгуляем по полной уже два события одновременно: и мой 50-летний юбилей, и, конечно же, свадьбу, — заявила Марина. — Выкуп невесты и какие-то уж совсем традиционные конкурсы исключим. Муж хоть и живет четыре года в России, но некоторые наши реалии для него все равно не совсем понятны. А вот свадебное платье и торт будут!»

Торжество с участием экс-звезды телешоу Comedy Woman и ее итальянского супруга покажут на «Пятнице!» в специальном выпуске проекта «Четыре свадьбы». Ранее там, кстати, была показана свадьба главного шефа страны Константина Ивлева.

На свадьбу молодожены пригласили многих известных гостей — друзей и коллег самой Марины. И конечно, прилетят итальянские родственники и друзья Стефано.

«С мамой Стефано я знакома, — сказала Федункив. — Ее, кстати, тоже зовут Мариной. И на свадьбу она приедет обязательно! Папа, к сожалению, умер несколько лет назад... Помимо этого, будут друзья Стефано, причем не только из Италии, но и из Европы в целом, а также представители итальянской диаспоры в Москве».

Марина Федункив раскрыла дату и условия свадьбы с итальянским бизнесменом
Пресс-служба телеканала «Пятница!»  / 

Кроме того, актриса и телеведущая поведала некоторые подробности личной жизни с выходцем с Апеннинского полуострова.

«В наших отношениях — «социализм»! — воскликнула она. — Равноправие. На самом деле, мы — два реализовавшихся и самодостаточных человека, и доказывать друг другу что-либо нет смысла. Считается, что итальянцы темпераментные и эмоциональные, но у нас, наоборот, Стефано уравновешивает мой пыл, и он умеет подобрать слова и почувствовать настроение».

По словам Федункив, ее ничего в муже не раздражает.

«Иначе бы я не шла замуж [за него], — резюмировала уроженка Перми. — Хватит, до этого компромиссами накушалась в отношениях с партнерами!»

Брак со Стефано Моджи — третий по счету у Марины Федункив. С первым супругом Сергеем Щелчковым (гражданским) она прожила 12 лет. Со вторым — предпринимателем по имени Михаил — 13 лет. Детей нет.

Ранее стало известно, что Федункив стала ведущей на телеканале «Суббота!» нового реалити-шоу «Моя жена рулит».

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