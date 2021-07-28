Экономист оценила возможность взаимного признания вакцин Россией и Таиландом

Россия и Таиланд обсуждают возможность взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса. Если соглашение будет достигнуто, авиасообщение между странами может возобновиться уже этой осенью, об этом 28 июля пишет РИА Новости.

Роспотребнадзор и минздрав Таиланда во время совместной видеоконференции обсудили перспективы сотрудничества в области профилактики и борьбы с COVID-19. По мнению экспертов, если вопрос признания вакцин будет улажен, то осенью оперштаб может внести Таиланд в список открытых для полетов направлений.

Таиланд открыл границы для российских туристов еще в июле, но камнем преткновения было то, что отдыхающие должны были быть вакцинированы одобренными ВОЗ вакцинами, прокомментировала новость Марина Морозова, директор программ, профессор кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, доктор экономических наук. Корреспонденту ФАН она заявила, что Роспотребнадзор действует грамотно — в соответствии с эпидемиологической ситуацией в нашей стране и мире.

«Ведомство действует согласно обстановке: если будет опасность для наших граждан, конечно, оно сразу на это отреагирует. Таиланд — страна, которая сделала для борьбы с вирусом очень многое, там привито более 70% населения, внутреннее распространение вируса сдержано. Поэтому я считаю, что меры — продуманные, страны смогут договориться, турпоток возобновится», — поделилась мнением Марина Морозова.

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Проблема в том, добавила эксперт, что вакцина «Спутник V» на территории Таиланда еще не признана. Между странами ведутся переговоры, чтобы включить нашу вакцину до того, как их одобрит ВОЗ, в список признаваемых. Это поможет организовать устойчивый турпоток между Россией и Таиландом, отметила экономист.

«Таиланд таким образом реализует политику локализованного туриста. Помимо России, в Таиланд получили доступ еще некоторые страны. Естественно, это все делается в целях туризма. Россия считается одним из приоритетных рынков туризма, российские путешественники для Таиланда — источник дохода: они долго там проживают, много тратят, они выгодны для Таиланда. Но и наши граждане должны при этом находиться в безопасности, так что договоренности, думаю, будут достигнуты, это выгодно обеим странам», — заключила Морозова.

Ранее политолог Елизавета Пронякина оценила озвученные Роспотребнадзором новые правила возвращения из-за рубежа. По ее словам, попытки упорядочить потоки туристов вполне оправданны, поэтому ведомство действует грамотно, опираясь на возможности, которые дает современная эпидемиологическая обстановка.