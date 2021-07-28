Антонов: РФ открыта к любым дискуссиям с США по вопросам контроля над вооружениями

Вашингтон, 28 июля. Москва готова обсуждать с Вашингтоном любые вопросы в сфере контроля над вооружениями. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

По его словам, Москва готова обсуждать «американские озабоченности», связанные с новейшими российскими стратегическими системами.

«Россия открыта к дискуссии по любым вопросам в сфере контроля над вооружениями. Для нас запретных тем нет», — сказал Антонов.

Он также добавил, что Россия считает необходимым наладить диалог с США по вопросам обеспечения безопасности и предупреждения гонки вооружений в космосе, а также предотвращения развертывания ракет средней и меньшей дальности.