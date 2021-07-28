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EurAsian Times: российский Су-75 может стать решающим фактором в войне Индии с Китаем

  /   Обновлено: 28 июля 2021 12:39
Армия
EurAsian Times: российский Су-75 может стать решающим фактором в войне Индии с Китаем
Global Look Press  /  Checkmate

Нью-Дели, 28 июля. Российский истребитель Checkmate (Су-75) может помочь Индии в возможной войне с Китаем. К такому выводу пришли аналитики индийского издания EurAsian Times.

Эксперты уверены, что Нью-Дели захочет приобрести новый российский истребитель пятого поколения Checkmate, который 20 июля был представлен на авиасалоне МАКС-2021. По их словам, одним из главных преимуществ российского самолета является его низкая стоимость. По предварительным данным, Checkmate можно будет приобрести за 30 миллионов долларов. При этом стоимость шведского Saab JAS 39 Gripen составляет 85 миллионов долларов, передает «ПолитРоссия».

«Теперь, когда у русских есть одномоторный реактивный самолет, у Москва имеет действительно хорошие шансы выиграть индийский контракт», — говорится в публикации.

Аналитики сравнили Checkmate с китайскими истребителями J-20 и FC-31, выразив уверенность, что российский самолет превосходит их по ряду характеристик. По их словам, российская новинка обладает идеальным аэродинамическим профилем и радиолокационной малозаметностью. Кроме того, российские двигатели намного лучше китайских. Эксперты уверены, что Checkmate может стать решающим фактором в возможной войне Индии с Китаем.

Новейший российский истребитель разработан как продукт для зарубежных заказчиков. Среди потенциальных покупателей называются страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Азии, а также Северной Африки. Первый полет Checkmate намечен на 2023 год, передает Infox.ru.

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россия китай индия checkmate
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