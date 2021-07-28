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Траты россиян на бензин выросли за последние пять лет

  /   Обновлено: 28 июля 2021 12:51
Экономика
Траты россиян на бензин выросли за последние пять лет
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 28 июля. Российские автомобилисты за последние пять лет увеличили траты на бензин, сообщила пресс-секретарь портала о продажах автомобилей «Дром» Мария Погребец.

Среди пользователей сайта был проведен опрос на тему объема ежемесячных трат на топливо. В нем приняли участие 10 287 человек из 80 регионов России. Так, ежемесячные расходы большинства автолюбителей (71%) составляют более 4 тысяч рублей в месяц. По словам Погребец, еще пять лет назад аналогичную сумму в месяц тратили 61% граждан.

Выделяют на топливо от 2 до 6 тысяч рублей 45% респондентов, 6-10 тысяч рублей — 29% россиян. Более 10 тысяч рублей ежемесячно тратят на топливо 16% водителей, а 4% укладываются в сумму менее 2 тысяч рублей. При этом 6% сообщили, что не подсчитывают расходы на бензин.

«Больше всех в стране на топливо тратятся жители Дальнего Востока. В регионе каждый пятый автолюбитель заправляет машину на сумму более 10 тысяч рублей в месяц», — передает слова Погребец РИА Новости.

По итогам июня этого года стоимость бензина выросла на 0,6% в сравнении с аналогичным месяцем 2020 года.

Эксперты ранее выяснили, что самое дешевое автомобильного топливо среди стран Европы — в Казахстане. Литр бензина Аи-95 там стоит 34,3 рубля, а дизтоплива — 33,6 рубля. В России водители отдают 49,1 рубля и 50 рублей соответственно, и это второе место, сообщает телеканал «Санкт Петербург».

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топливо бензин траты расходы Погребец
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