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Американец рассказал, как ловил жуков на даче русских друзей

  /   Обновлено: 28 июля 2021 12:37
Общество
Американец рассказал, как ловил жуков на даче русских друзей
pixabay.com  /  zdenet

Москва, 28 июля. Проживающий в России американский блогер Джейкоб поделился опытом борьбы с колорадскими жуками на русской даче. Его удивил способ, который использовали его российские друзья.

Этот год выдался самым «дачным» за все время, что Джейкоб прожил в России, его девушка и друзья постоянно сбегали от городской суеты на природу или на дачу. Поначалу американец не понимал, чем можно заниматься столько времени на огороде. Но потом как-то сами собой стали появляться дела. За этот год он и картошку успел покопать, и ягоды пособирать. А недавно довелось попробовать новый вид деятельности — сбор колорадского жука.

Американец сам вызвался помочь своим друзьям, так как ему было неловко принимать угощения и не отплатить взамен чем-то полезным. На выходных, когда вся компания в очередной раз собралась на даче, хозяин посетовал, что отрава не помогла и на кустах картофеля опять много вредителей. Джейкоб предложил свою помощь в сборе, раз уж нет другого способа избавления от жуков.

«Давай я жуков соберу, никогда этого не делал. Не укусят же?» — полюбопытствовал Джейкоб, чем очень удивил друзей — американец и не знает, что колорадские жуки не кусаются.

Ему выдали инструменты — пластиковую бутылку и перчатки. На первый взгляд процедура простая — складывать пойманных жуков в бутылку. И тщательно проверять обратную сторону листков на предмет отложенных личинок. Джейкоб преодолел неприятное ощущение от шевеления насекомых в пальцах и принялся за работу. Спустя некоторое время он понял, что процесс этот очень утомительный, особенно под палящим солнцем. Но американец упорно собирал жуков и дошел до половины поля, когда друг позвал его на обед.

«Эй, огородник американский! Как работа? Заканчивай, хватит с тебя, сами доделаем», — Джейкоб с благодарностью принял приглашение.

На своем канале «Американе о России» блогер задается вопросом, неужели нет других способов избавления от жуков в XXI веке? Опыт он считает любопытным, хоть и не получилось обработать все картофельное поле. Комментаторы ответили блогеру, что везде собирают жуков руками, чтобы использовать поменьше химикатов, которые потом могут попасть в почву и на клубни.

Джейкоб регулярно публикует материалы о своей жизни в России. Любопытный американец часто дегустирует необычные русские блюда и делится впечатлениями. Недавно ему довелось попробовать парное коровье молоко в деревне, где он отдыхал с друзьями.

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американец колорадский жук вредители
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