ООН предупредила об опасности для Земли многочисленных крупных астероидов

Нью-Йорк, 28 июля. Специалисты идентифицировали менее половины астероидов значительного размера, представляющих опасность для Земли.

Более 25 тыс. таких небесных тел известно человечеству на данный момент. Этот показатель составляет около 40% от всех потенциально опасных для третьей планеты от Солнца астероидов, следует из отчета Научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

Астрономические обсерватории по всему миру собрали более 39 млн записей о наблюдениях за небесными телами. Свыше 25 тыс. астероидов были открыты учеными к 17 апреля 2021 года.

Астероиды могли сыграть большую роль в формировании Земли, чем считалось ранее. По мнению астрономов, движущиеся небесные тела значительно повлияли на формирование поверхности планеты.