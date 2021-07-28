Еще 5 вагонов самарского метро капитально обновят до конца года

Самара, 28 июля. Еще пять вагонов метро для областного центра отремонтируют капитально до ноября нынешнего года. Соответствующий заказ появился на сайте госзакупок. Цена вопроса — 159 млн рублей.

Подвижной состав самарского метрополитена состоит преимущественно из вагонов, покупавшихся к открытию движения 34 года назад, в 1987 году. Начиная с прошлого года, предприятие постепенно отправляет старые вагоны на капремонт. Меняется не только техническая «начинка», но и внешний вид поездов.

Первая партия из шести вагонов была обновлена в конце 2020 года в Санкт-Петербурге. В апреле 2021 года аналогичный конкурс выиграл завод из подмосковных Мытищ. Очередной аукцион состоится 6 августа.

Ранее ФАН сообщал о проблемах с движением троллейбусов в Самаре. Причина — большая партия бракованных угольных вставок для токоприемников.