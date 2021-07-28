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Еще 5 вагонов самарского метро капитально обновят до конца года
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Еще 5 вагонов самарского метро капитально обновят до конца года
Общество
Еще 5 вагонов самарского метро капитально обновят до конца года
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Евгений Егоров

Самара, 28 июля. Еще пять вагонов метро для областного центра отремонтируют капитально до ноября нынешнего года. Соответствующий заказ появился на сайте госзакупок. Цена вопроса — 159 млн рублей.

Подвижной состав самарского метрополитена состоит преимущественно из вагонов, покупавшихся к открытию движения 34 года назад, в 1987 году. Начиная с прошлого года, предприятие постепенно отправляет старые вагоны на капремонт. Меняется не только техническая «начинка», но и внешний вид поездов.

Первая партия из шести вагонов была обновлена в конце 2020 года в Санкт-Петербурге. В апреле 2021 года аналогичный конкурс выиграл завод из подмосковных Мытищ. Очередной аукцион состоится 6 августа.

Ранее ФАН сообщал о проблемах с движением троллейбусов в Самаре. Причина — большая партия бракованных угольных вставок для токоприемников.

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