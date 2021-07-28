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Напавшая на сына Пьехи Безбородова хочет привлечь ребенка к уголовной ответственности

  /   Обновлено: 28 июля 2021 12:43
Общество
Напавшая на сына Пьехи Безбородова хочет привлечь ребенка к уголовной ответственности
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Санкт-Петербург, 28 июля. Жена футбольного арбитра Ирина Безбородова, которая напала на семилетнего сына певца Стаса Пьехи Петра, написала на ребенка заявление в полицию.

Конфликт между Безбородовой и родными артиста произошел в поселке Рощино под Петербургом. Женщина возмутилась, что сын исполнителя проткнул ее надувной бассейн, поэтому устроила скандал и толкнула мальчика. Ребенок упал и сильно ударился головой, из-за чего попал в больницу.

После инцидента жена арбитра захотела привлечь сына Пьехи к уголовной ответственности за порчу бассейна, сообщил представляющий интересы певца адвокат Сергей Жорин в своем Telegram-канале. По словам юриста, 89-й отдел полиции поселка Рощино проводит доследственную проверку в связи с заявлением жены футбольного судьи. Источник ФАН подтвердил эту информацию.

Как отметил Жорин, абсурд ситуации заключается не столько в том, что сын Пьехи не достиг возраста наступления уголовной ответственности. Адвокат удивлен, что Безбородова озадачена только переживаниями о бассейне, который уже восстановлен и благополучно используется.

«Ну что за мстительная дама? Или это называется иначе?» — написал юрист.

Сына Стаса Пьехи выписали из больницы после нападения Безбородовой. Мальчик находится дома, но по-прежнему проходит лечение.

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пьеха жорин безбородова
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