Напавшая на сына Пьехи Безбородова хочет привлечь ребенка к уголовной ответственности

Санкт-Петербург, 28 июля. Жена футбольного арбитра Ирина Безбородова, которая напала на семилетнего сына певца Стаса Пьехи Петра, написала на ребенка заявление в полицию.

Конфликт между Безбородовой и родными артиста произошел в поселке Рощино под Петербургом. Женщина возмутилась, что сын исполнителя проткнул ее надувной бассейн, поэтому устроила скандал и толкнула мальчика. Ребенок упал и сильно ударился головой, из-за чего попал в больницу.

После инцидента жена арбитра захотела привлечь сына Пьехи к уголовной ответственности за порчу бассейна, сообщил представляющий интересы певца адвокат Сергей Жорин в своем Telegram-канале. По словам юриста, 89-й отдел полиции поселка Рощино проводит доследственную проверку в связи с заявлением жены футбольного судьи. Источник ФАН подтвердил эту информацию.

Как отметил Жорин, абсурд ситуации заключается не столько в том, что сын Пьехи не достиг возраста наступления уголовной ответственности. Адвокат удивлен, что Безбородова озадачена только переживаниями о бассейне, который уже восстановлен и благополучно используется.

«Ну что за мстительная дама? Или это называется иначе?» — написал юрист.

Сына Стаса Пьехи выписали из больницы после нападения Безбородовой. Мальчик находится дома, но по-прежнему проходит лечение.