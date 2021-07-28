Памятник искусства освятили на Куликовом Поле в День крещения Руси

Тула, 28 июля. День крещения Руси особым образом отметили в музее-заповеднике «Куликово Поле». Храм на первом ратном поле обрел восстановленный придел Сергия Радонежского.

Уникальный памятник искусства появился на Куликовом Поле в результате кропотливой работы по восстановлению иконостаса. О создании копии Царских врат для него ранее подробно рассказывал ФАН. Считается, что именно Царские врата давали основания считать иконостас образцом «русского стиля».

«Вернуть исторический облик храму Рождества Пресвятой Богородицы музею-заповеднику «Куликово поле» удалось благодаря народной поддержке. Свою лепту в разработку проекта и восстановление иконостаса Сергия Радонежского внесли служители и прихожане тульских и московских храмов, посетители музея-заповедника и участники событийных мероприятий на Куликовом поле», — говорят в пресс-службе музея-заповедника.

Каркас и основу алтарного придела выполнили из хвойных пород. Для накладных резных элементов использовали бук. Затем орнамент украсили белым и сусальным золотом.