Доктор Комаровский рассказал об отсутствии у детей защиты от штамма COVID-19 «Дельта»

Москва, 28 июля. Об опасной особенности нового штамма коронавируса и каким образом он влияет на несовершеннолетних, рассказал известный детский врач Комаровский.

По мнению доктора, в отличие от других штаммов, новый тип коронавируса более заразен, то есть чтобы заболеть, достаточно встретить гораздо меньшее количество вирусных частиц. По поводу более тяжелого протекания заболевания у детей при заражении «Дельтой» пока нет никаких научных сведений. Поэтому говорить о какой-то серьезной угрозе для несовершеннолетних нет оснований.

В то же время специальной защиты от нового штамма у детей нет, подчеркнул доктор. Родителям нужно, как в случае с другими вирусами, почаще проветривать помещение и избегать массового скопления людей.

Согласно исследованиям американских ученых, люди, прошедшие вакцинацию от коронавируса, могут все равно быть переносчиками нового штамма «Дельта». Характерными симптомами заболевания становятся проблемы со стороны ЖКТ.