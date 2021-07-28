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Шойгу указал на попытку США создать в Юго-Восточной Азии аналог НАТО

  /   Обновлено: 28 июля 2021 12:40
Армия
Шойгу указал на попытку США создать в Юго-Восточной Азии аналог НАТО

Душанбе, 28 июля. Вашингтон пытается навязать странам Юго-Восточной Азии создание аналога НАТО, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Очаги напряжения образуются в зоне ответственности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), добавил он. Анализ развития событий в таких местах осуществляется с трудом. США добиваются желаемого с помощью агрессивного экономического давления, различных санкций, провоцирования столкновений, дезинформации населения.

Наибольшая нестабильность наблюдается в Юго-Восточной Азии, подчеркнул Шойгу. Соединенные Штаты пытаются развернуть в регионе структуры, схожие с Североатлантическим альянсом.

Шойгу ранее обратил внимание на осложнение ситуации вокруг стран ШОС. Среди основных угроз он перечислил терроризм, экстремизм, сепаратизм и кибернетическую преступность.

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сша нато шойгу
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