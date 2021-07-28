Жара негативно сказывается на добыче рыбы на Сахалине

Южно-Сахалинск, 28 июля. Наблюдающаяся на Сахалине экстремальная жара может негативно отразиться на результатах путины рыбы.

Погодные условия привели к тому, что местные реки обмелели, а температуры воды в них достигает +25 градусов. Из-за этого рыба не заходит в пресные водоемы. Больше всего сложившаяся ситуация пугает добытчиков горбуши, передает РИА «Сахалин-Курилы».

«Рыба не может зайти в реки. Высокая температура привела к обмелению водоемов. Кислород в воде упал, поэтому вся рыба, которая заходит в реки, гибнет. Сейчас мы очень ждем дожди», — объяснил глава ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области Максим Козлов.

Аномальная жара на Сахалине плохо сказывается и на местных бездомных животных. Многие их них начали погибать из-за сложившихся климатических условий, рассказали сотрудники местного приюта «Пес и кот».