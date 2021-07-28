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Стали известны интересные подробности мобилизации 1914 года в Казанской губернии
Армия
Стали известны интересные подробности мобилизации 1914 года в Казанской губернии
Global Look Press

Москва, 28 июля. Очередная годовщина со дня начала Первой мировой войны была ознаменована публикацией архивных документов об особенностях призыва в царскую армию в Казанской губернии.

Статью с описанием интересных фактов о призыве в Царевококшайском уезде Казанской губернии разметило издание «Медиапоток». Из документов следует, что царевококшайский уездный воинский начальник подполковник Недашковский был извещен о мобилизации местного населения 17 июля 1914 специальной телеграммой из Казани.

«Первый уездный сборный пункт был открыт 18 июля… Первая отправка сотен уроженцев Царевококшайского уезда состоялась в Казань уже 20 июля», — отмечается в публикации.

При этом Первая мировая война была объявлена 28 июля 2014 года, а Россия вступила в нее 1 августа, через две недели после начала призыва в действующую армию в Казанской губернии, подчеркивается в статье.

Ранее сообщалось о глубоких исторических традициях российского праздника Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля и пользуется покровительством Русской православной церкви

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война призыв первая мировая
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