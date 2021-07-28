Путин поприветствовал участников саммита «Россия — исламский мир». События дня

Путин поприветствовал участников саммита «Россия — исламский мир» Президент России Владимир Путин поприветствовал участников международного экономического саммита «Россия — исламский мир», который проходит в Казани. По словам главы государства, Москва всегда поддерживала с мусульманскими странами дружественные и конструктивные отношения. Так же президент выразил надежду, что дискуссии во время саммита будут продуктивными и помогут наметить новые формы и механизмы сотрудничества.

Баку принял предложение Москвы о прекращении огня на границе с Арменией wikipedia.org / Lance Cpl. Marc Fencil / public domain Азербайджан принял инициативу России о прекращении огня на границе с Арменией 28 июля с 10:00 утра по местному времени, сообщили в министерстве обороны республики. В Баку утверждают, что первыми огонь из стрелкового оружия открыли армянские военные, ранив двух азербайджанцев. Однако, по версии министерства Армении, локальные боестолкновения на границе рядом с населенными пунктами начались ранним утром в среду из-за провокации азербайджанских военных. В перестрелке погибли три армянских военнослужащих, еще два человека были ранены. Напомним, 12 мая подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях.

Тысячи спасателей направлены на ликвидацию пожаров в Якутии 14.mchs.gov.ru / Главное управление МЧС РФ по Республике Саха (Якутия) Сотрудники МЧС продолжают работать в Якутии, где горят леса. Как стало известно ФАН, за прошедшие сутки было привлечено около 2000 человек и 258 единиц техники, включая самолет Ан-26 «Циклон». Авиация МЧС России используется в том числе для переброски личного состава лесоохраны. Также сообщается, что дым от лесных пожаров дошел до Иркутска и еще пяти населенных пунктов Иркутского района. В службу спасения позвонили три человека, которым объяснили, что делать, если обстановка ухудшится.