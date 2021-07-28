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Лента
28 июля 14:28
14:28
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Общество
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Путин поприветствовал участников саммита «Россия — исламский мир». События дня
Общество
Путин поприветствовал участников саммита «Россия — исламский мир». События дня
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Путин поприветствовал участников саммита «Россия — исламский мир»

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников международного экономического саммита «Россия — исламский мир», который проходит в Казани. По словам главы государства, Москва всегда поддерживала с мусульманскими странами дружественные и конструктивные отношения. Так же президент выразил надежду, что дискуссии во время саммита будут продуктивными и помогут наметить новые формы и механизмы сотрудничества.

Баку принял предложение Москвы о прекращении огня на границе с Арменией

Путин поприветствовал участников саммита «Россия — исламский мир». События дня
wikipedia.org  / Lance Cpl. Marc Fencil / public domain

Азербайджан принял инициативу России о прекращении огня на границе с Арменией 28 июля с 10:00 утра по местному времени, сообщили в министерстве обороны республики. В Баку утверждают, что первыми огонь из стрелкового оружия открыли армянские военные, ранив двух азербайджанцев. Однако, по версии министерства Армении, локальные боестолкновения на границе рядом с населенными пунктами начались ранним утром в среду из-за провокации азербайджанских военных. В перестрелке погибли три армянских военнослужащих, еще два человека были ранены. Напомним, 12 мая подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях.

Тысячи спасателей направлены на ликвидацию пожаров в Якутии

Путин поприветствовал участников саммита «Россия — исламский мир». События дня
14.mchs.gov.ru  / Главное управление МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)

Сотрудники МЧС продолжают работать в Якутии, где горят леса. Как стало известно ФАН, за прошедшие сутки было привлечено около 2000 человек и 258 единиц техники, включая самолет Ан-26 «Циклон». Авиация МЧС России используется в том числе для переброски личного состава лесоохраны. Также сообщается, что дым от лесных пожаров дошел до Иркутска и еще пяти населенных пунктов Иркутского района. В службу спасения позвонили три человека, которым объяснили, что делать, если обстановка ухудшится.

Легкомоторный самолет потерпел аварию в Амурской области

Путин поприветствовал участников саммита «Россия — исламский мир». События дня
Федеральное агентство новостей  / 

Легкомоторный самолет разбился в Амурской области. Как сообщается, самолет с отказавшим двигателем совершил жесткую посадку возле федеральной трассы «Амур». Инцидент, согласно последним данным, обошелся без жертв.

 

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