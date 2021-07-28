Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 12:56
12:55
Наука
Исследователь Шустов объяснил вероятность падения метеорита, подобного челябинскому
12:53
Происшествия
Беглецы из колонии в Шамхале получили новые сроки
12:51
Общество
Эфир: Почему российские дети и подростки все чаще страдают ожирением
12:49
Происшествия
Подросток на Mercedes спровоцировал ДТП с пострадавшей в Зеленограде
12:47
Общество
Памятник искусства освятили на Куликовом Поле в День крещения Руси
12:45
Происшествия
Оперативники задержали соседей за избиение петербуржца до смерти в парадной жилого дома
12:45
Общество
Самое большое в Евразии панно с таблицей Менделеева появилось в Подмосковье
12:43
Армия
Антонов: РФ открыта к любым дискуссиям с США по вопросам контроля над вооружениями
12:42
Общество
Координационный совет институтов культуры и искусств появится в России
12:42
Общество
Еще 5 вагонов самарского метро капитально обновят до конца года
Все новости

СК начал проверку после падения самолета у дороги в Амурской области

  /   Обновлено: 28 июля 2021 12:28
Происшествия
СК начал проверку после падения самолета у дороги в Амурской области
Пресс-служба ММСУТ СК РФ

Благовещенск, 28 июля. СК России организовал доследственную проверку по факту авиаинцидента с самолетом Stinson 108.

Как стало известно ФАН, легкомоторный самолет Stinson 108 совершал плановый полет и должен был приземлиться в Чите. Из-за плохих погодных условий воздушное судно было вынуждено совершить посадку на федеральной автомобильной трассе «Амур». На борту находился один пилот.

Командиру судна удалось посадить лайнер. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время идет проверка. Специалистам предстоит установить все обстоятельства случившегося.

ФАН опубликовал кадры рухнувшего самолета у трассы в Амурской области.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / СК начал проверку после падения самолета у дороги в Амурской области
амур лайнер посадка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru