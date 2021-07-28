СК начал проверку после падения самолета у дороги в Амурской области

Благовещенск, 28 июля. СК России организовал доследственную проверку по факту авиаинцидента с самолетом Stinson 108.

Как стало известно ФАН, легкомоторный самолет Stinson 108 совершал плановый полет и должен был приземлиться в Чите. Из-за плохих погодных условий воздушное судно было вынуждено совершить посадку на федеральной автомобильной трассе «Амур». На борту находился один пилот.

Командиру судна удалось посадить лайнер. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время идет проверка. Специалистам предстоит установить все обстоятельства случившегося.

ФАН опубликовал кадры рухнувшего самолета у трассы в Амурской области.