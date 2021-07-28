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Мила Кунис и Эштон Кутчер заявили, что пренебрегают ежедневным купанием детей
Шоу-бизнес
Мила Кунис и Эштон Кутчер заявили, что пренебрегают ежедневным купанием детей
Global Look Press  /  Armando Arorizo/ZUMAPRESS.com

Лос-Анджелес, 28 июля. Голливудская парочка Мила Кунис и Эштон Кутчер шокировала фанатов своим мнением о ежедневной гигиене. Актеры уверены, что мытье каждый день с мылом — совершенно излишне.

Звездная чета на днях дала интервью в подкасте Armchair Expert. Во время беседы ведущий Дэкс Шепард признался, что не моется каждый день. Он отметил, что мыло и средства для душа в большинстве своем очень агрессивны и могут смывать защитную жировую пленку с кожи. С его мнением неожиданно согласились Мила Кунис и Эштон Кутчер. Актриса тут же отметила, что с детства привыкла к редкому посещению душа.

«Когда я была маленькой, у нас дома всегда была проблема с горячей водой. Так что душем я не злоупотребляла», — объяснила Кунис.

Эштон Кутчер заявил, что каждый день моет самые необходимые части тела, а полностью принимает душ только раз в неделю. По словам его супруги, подобного подхода они придерживаются и в воспитании двоих детей. Оказалось, что звездные родители пренебрегают ежедневным купанием наследников.

«Мы никогда не моем их каждый день. Мы — не из числа родителей, которые без конца намывают своих чад, особенно новорожденных!» — добавила актриса.

Старшая дочь Милы Кунис и Эштона Кутчера — Уайетт — родилась в октябре 2014 года. Спустя два года у пары родился второй ребенок — сын Димитрий. Свадьбу же звезды сыграли только через год после появления на свет дочери.

Эштон Кутчер давно мечтал стать космическим туристом, однако теперь это стало почти невозможно. Оказалось, что авантюрной идеи его отговорила жена. Мила Кунис убеждена, что полет в космос связан с большим риском для жизни.

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Все новости / Шоу-бизнес / Мила Кунис и Эштон Кутчер заявили, что пренебрегают ежедневным купанием детей
эштон кутчер голливуд мила кунис гигиена
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