Пульмонолог объяснил, в чем заключается коварство электронных сигарет

Москва, 28 июля. Электронные сигареты с немыслимой скоростью набирают популярность. А курение подростков все чаще становится серьезной проблемой в семьях.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала мировое сообщество усилить меры по ограничению распространения электронных сигарет. В докладе организации говорится о том, что эта продукция часто рекламируется подросткам и детям.

В беседе с корреспондентом ФАН врач-пульмонолог Сергей Пурясев объяснил, почему электронные сигареты вредны так же, как и обычные, и объяснил, чем привлекает эта продукция.

«Электронные сигареты наносят такой же вред, как и обычные. Они коварны тем, что люди думают об их безвредности, по сравнению с обычной сигаретой, но в них так же много канцерогенов, способствующих возникновению онкологических заболеваний. Также электронные сигареты токсичны и приводят к повреждению легочной ткани», — рассказал врач.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

Пульмонолог объяснил, что те, кто становится зависим от электронных сигарет, как правило, хотели бросить курить обычные. Из-за таких сигарет в организм могут попадать большие дозы никотина, что вредит желудочно-кишечному тракту.

«Человек начинает курить с обычной сигареты, а потом подсаживается на электронную, думая, что так наносит себе меньший вред. Никто не начинает курить с электронной сигареты, все сначала становятся зависимы от табака», — объяснил собеседник агентства.

Ранее CNN назвал пять простых действий, которые облегчат борьбу с курением.