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Россия выдала Узбекистану шестерых мигрантов, подозреваемых в ряде преступлений

  /   Обновлено: 28 июля 2021 12:25
Происшествия
Россия выдала Узбекистану шестерых мигрантов, подозреваемых в ряде преступлений
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 28 июля. Генпрокуратура РФ экстрадировала шестерых злоумышленников, которых обвиняют в правонарушениях против собственности.

По данным ведомства, одного из мигрантов подозревают в том, что он в августе 2020 года, находясь на территории РФ, злоупотребил доверием четырех соотечественников, пообещав приобрести для них билеты на самолет. Он незаконным способом завладел 200 тыс. рублей. Еще один гражданин Узбекистана стал фигурантом уголовного дела после того, как в 2014 году, действуя под предлогом организации совместного бизнеса, похитил крупную сумму у своих «партнеров». Позднее он сбежал из своей страны.

Также сотрудники надзорного ведомства передали правоохранителям мужчину, который в 2018 году совершил мошенничество на более 63 млн сумов в Ферганской области своей страны. Еще один злоумышленник в вышеуказанном регионе похитил у знакомой 97,4 тыс. сумов и 2,9 тыс. долларов.

Помимо них, в Узбекистан отправились еще двое предполагаемых преступников, которые также совершили ряд правонарушений. В скором времени все шестеро фигурантов предстанут перед судом.

Полиция Москвы проверяет информацию о массовой драке с участием мигрантов на улице Героев Панфиловцев, сообщало РИАМО. Всех участников потасовки могут депортировать из страны.

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мигранты россия узбекистан экстрадиция
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