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Сестра звезды «Дома-2» Саши Черно в состоянии алкогольного опьянения угнала автомобиль

  /   Обновлено: 28 июля 2021 12:14
Шоу-бизнес
Сестра звезды «Дома-2» Саши Черно в состоянии алкогольного опьянения угнала автомобиль
instagram.com  /  @sasha_cherno93_official

Москва, 28 июля. Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно беспокоится о судьбе своей сестры Татьяны. Девушка может угодить в тюрьму из-за угона автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Звезда скандальной телестройки не скрывает, что росла в неблагополучной семье. Детство Саша Черно провела у бабушки и дедушки, ведь мама угодила в колонию за мошенничество. Младший брат экс-участницы «Дома-2» также не отличается примерным поведением и то и дело имеет проблемы с законом. На днях «отличилась» и сестра Черно Татьяна. На своей странице в Instagram звезда реалити-шоу сообщила, что ее сестра может попасть за решетку.

Оказалось, что Татьяна будучи в пьяном состоянии угнала автомобиль и разбила его. По словам Саши Черно, ее родственница, осознав свое преступление, поставила машину на место. Она пыталась сделать вид, что не имеет отношения к угону и даже подбросила в машину какие-то улики. Черно призналась, что порядком устала от черной полосы, которая преследует ее семью. Она отметила, что у нее больше нет сил бороться с происходящим.

«Мне реально плохо. Я не понимаю, за что это все мне и моей семье <...> Я хочу, чтобы эта продолжительная черная полоса пошла бы уже куда подальше! И мы бы жили счастливой размеренной жизнью!» — эмоционально высказалась Саша Черно.

В конце весны звезда «Дома-2» рассказала, что находится в подавленном состоянии, а после чего призналась в затяжной депрессии. Причиной ухудшения ее психического состояния является блокировка аккаунта в Instagram, куда она вкладывает много денежных средств.

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семья дом-2 угон преступление саша черно
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