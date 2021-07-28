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Жительница Самары отказалась от квартиры у моря, которую «намедитировала» в лотерею
Общество
Жительница Самары отказалась от квартиры у моря, которую «намедитировала» в лотерею
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Клычкова

Самара, 28 июля. Жительница региона Мадона Андриясова стала победительницей одного из розыгрышей жилищной лотереи. Приз, который ей выпал, — квартира в доме у моря. Денежный эквивалент объекта недвижимости — 1 900 000 рублей.

«Смотрела программу по телевизору. Удивлялась, что числа выпадали одно за другим. Когда зачеркнула все, увидела, что победитель — из Самары, и поняла, что это именно я!» — рассказала Мадона.

По словам победительницы, она чувствовала, что ее ждет удача.

«Идет мой год, у меня большие планы. Для привлечения удачи и богатства я медитирую, это помогает пустить энергию в нужное русло»,  — поделилась Мадона секретом удачи.

От квартиры, впрочем, она отказалась и предпочла забрать выигрыш деньгами, чтобы купить семейный автомобиль.

Сайт лотереи приводит еще несколько историй жителей Самарской области, выигравших ценные призы.

Так, айтишник Роман Полумордвинов выиграл квартиру стоимостью 2 млн рублей и также взял деньги, которые вложил в завершение строительства и обустройство собственного дома. А инженер Владислав Иотенко, напротив, выиграл деньги в сумме 1 млн рублей, и, добавив их к имевшимся накоплениям, купил квартиру недалеко от волжской набережной.

Пенсионерка Валентина Гордеева вместо выигранного загородного дома забрала 900 тысяч рублей и помогла дочери с ремонтом в новой квартире.

Ранее ФАН сообщал о том, что более 5 тысяч самарцев заявились на участие в розыгрыше ценных призов. Для этого им нужно было сделать прививку от COVID-19.

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