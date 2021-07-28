Бойцы Росгвардии провели очередной этап учений «Заслон-2021» в Волгоградской области

Волгоград, 28 июля. Сотрудники ОМОН и СОБР «Вектор» Росгвардии отработали нейтрализацию вооруженных преступников в ходе учений «Заслон-2021» в Волгоградской области.

Очередной этап оперативно-стратегических учений Росгвардии состоялся в населенном пункте Городище Волгоградской области, об этом информирует издание «Волгоградская Правда». Росгвардейцы прибыли к захваченному условными злоумышленниками зданию. В ходе слаженных действий бойцов ОМОН и СОБР «Вектор» все «нарушители» были нейтрализованы, а само здание освобождено.

Крупные учения Росгвардии «Заслон-2021» начались 12 июля и продлятся до конца месяца, их завершающий этап запланирован на 30 июля.

Ранее в Сети было опубликовано уникальное видео, снятое на антитеррористических учениях бойцов Росгвардии в Псковской и Архангельской областях.