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Бойцы Росгвардии провели очередной этап учений «Заслон-2021» в Волгоградской области

  /   Обновлено: 28 июля 2021 12:45
Армия
Бойцы Росгвардии провели очередной этап учений «Заслон-2021» в Волгоградской области
Пресс-служба Росгвардии

Волгоград, 28 июля. Сотрудники ОМОН и СОБР «Вектор» Росгвардии отработали нейтрализацию вооруженных преступников в ходе учений «Заслон-2021» в Волгоградской области.

Очередной этап оперативно-стратегических учений Росгвардии состоялся в населенном пункте Городище Волгоградской области, об этом информирует издание «Волгоградская Правда». Росгвардейцы прибыли к захваченному условными злоумышленниками зданию. В ходе слаженных действий бойцов ОМОН и СОБР «Вектор» все «нарушители» были нейтрализованы, а само здание освобождено.

Крупные учения Росгвардии «Заслон-2021» начались 12 июля и продлятся до конца месяца, их завершающий этап запланирован на 30 июля.

Ранее в Сети было опубликовано уникальное видео, снятое на антитеррористических учениях бойцов Росгвардии в Псковской и Архангельской областях.

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учения росгвардия заслон-2021
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