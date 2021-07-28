Нюша пообещала назвать второго ребенка не менее оригинально, чем дочь Симбу

Москва, 28 июля. Популярная певица Нюша (настоящее имя Анна Шурочкина) поделилась подробностями своей новой беременности и высказалась об имени будущего малыша.

Исполнительница сообщила о скором прибавлении в семье довольно необычным способом — она появилась с округлившимся животом в новом клипе на песню «Небо знает». Второй ребенок в семье Нюши и ее супруга, бизнесмена Игоря Сивова, должен появиться зимой.

Сейчас пара воспитывает дочь Симбу, которой в ноябре исполнится три года. Певица пообещала, что даст будущему малышу не менее экзотичное имя.

«Как минимум, оно не должно уступать в оригинальности первому», — отметила артистка в интервью «СтарХиту».

По словам Шурочкиной, ее дочь в силу возраста пока не осознает, что скоро у нее родится брат или сестра. Нюша надеется, что в будущем детям не придется бороться за внимание родителей.

Покупкой вещей для еще не родившегося ребенка исполнительница пока не занимается. Певица рассчитывает, что некоторые предметы перейдут малышу в наследство от старшей сестры, пишет «Вечерняя Москва».

После выхода клипа, с помощью которого Нюша сообщила о беременности, артистка опубликовала фото с округлившимся животом в Instagram. Знаменитость примерила довольно открытое и яркое платье.